banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Piknikte yer kavgası kamerada

Şanlıurfa’da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Asayiş 10.06.2022, 16:36
Piknikte yer kavgası kamerada

Şanlıurfa’da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Edinilen bilgiye göre kavga, önceki Pazar günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde yaşandı. Piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı. Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu. Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu