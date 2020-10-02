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Piknikte kayalıklardan düştü
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde tarihi Cendere Köprüsündeki dere yatağında piknik yapmaya giden 4 arkadaştan biri kayalıklardan düşerek ağır şekilde yaralandı.
Asayiş 02.10.2020, 12:14
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Edinilen bilgiye göre tarihi Cendere Köprüsü'ne piknik yapmaya giden Halit Peküzün (24), odun toplamak için tırmandığı yaklaşık 3 metrelik kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Halit Peküzün'ün düştüğünü gören arkadaşları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Peküzün'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kahta devlet hastanesi kaldırıldı.
Sağılık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı Pekdüzün'ün, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu tespit edildi.
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