Piknikçilerin uğrak yeri olan gölet çevresinde yangın çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti kıyısındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti çevresindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangından yaklaşık 2 dönümlük makilik alan etkilendi. Yangın zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.