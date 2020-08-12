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Piknikçilerin uğrak yeri olan gölet çevresinde yangın çıktı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PİKNİKÇİLERİN DE UĞRAK YERİ OLAN ESENPINAR GÖLETİ KIYISINDAKİ MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU.
Asayiş 12.08.2020, 20:13
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Mersin’in Erdemli ilçesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti kıyısındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti çevresindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangından yaklaşık 2 dönümlük makilik alan etkilendi. Yangın zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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