Piknik tüpü patladı, iş yeri sahibinin parmakları koptu
SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDE ŞERİT İMALATI YAPMAKTA OLAN BİR ATÖLYEDE PİKNİK TÜPÜ PATLADI. PATLAMA ESNASINDA İŞ YERİ SAHİBİNİN 3 PARMAĞI KOPARKEN, KORKU DOLU ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde şerit imalatı yapmakta olan bir atölyede piknik tüpü patladı. Patlama esnasında iş yeri sahibinin 3 parmağı koparken, korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit imalatı yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı piknik tüpü patladı. Meydana gelen patlamada iş yeri sahibinin 3 parmağı koptu. Yaralı, özel araç ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kopan parmaklar çevredeki esnaflar tarafından bulundu ve Sakarya Arama Kurtarma Timi (SAKTİM) ekipleri tarafından ise hastaneye yetiştirildi.
Yaşananları anlatan görgü tanığı Bülent Asan, “İçeride kaynak olayı vardı. Çalışma esnasında tüp patladı. Üç parmağı koptu. Hastaneye götürdüler. Peşinden parmaklar arandı. Bulunup hastaneye götürüldü" dedi.
Öte yandan, yaşanan korku dolu patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tüpün patlama anı ve daha sonrasında iş yerine çevredeki vatandaşların koşuşturma anı yer alıyor.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25