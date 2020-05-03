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Piknik hazırlığı yapıyorlardı ama drone yakaladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yeşillik alanda piknik yapmak için hazırlanan bir grup havadan görüntülendi. Vatandaşların gördükleri drone'a el sallayarak kurdukları masaya davet etmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Piknik hazırlığı yapıyorlardı ama drone yakaladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yeşillik alanda piknik yapmak için hazırlanan bir grup havadan görüntülendi. Vatandaşların gördükleri drone'a el sallayarak kurdukları masaya davet etmeleri ilginç görüntülere sahne oldu.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:04
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Piknik hazırlığı yapıyorlardı ama drone yakaladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Sakarya'nın Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi mevkinde kısıtlamayı ihlal ederek yeşillik alana minibüs ile gelen bir grup vatandaş çimenlerin arasına masa kurarak piknik hazırlığı yaptı. Masa kurdukları esnada havadan görüntülendiklerini fark eden grup önce şaşkınlıkla olup biteni izledi. Sonrasında ise piknik hazırlığı yapan grup drone'a el sallayarak kurdukları masaya davet etti. İlginç görüntülere sahne olan o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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