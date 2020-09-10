Piknik alanında korkutan yangın
KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI SAKIZKÖY KORUSUNUN YAKININDA DÜN BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGIN LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İTFAİYE KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN PİKNİK ALANINA 1 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy korusunun yakınında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından piknik alanına 1 metre kala söndürüldü.
Olay, Sakızköy Korusu yakınında bulunan alanda meydana geldi. Çöplük alandan çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Orman İşletme desteğe geldi
Yangının rüzgarın şiddetiyle hızla büyümesi sebebiyle Lüleburgaz İtfaiyesi 2 arazöz ve bir su tankeri ile müdahalede bulunurken, desteğe gelen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de 2 arazöz ile söndürme çalışmalarına katıldı.
Piknik alanına 1 metre kala söndürüldü
Ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, piknik yapılan Sakızköy Korusu mesire alanına 1 metre mesafe kala durduruldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.
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