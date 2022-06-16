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Pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 16.06.2022, 18:50
Pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’ndeki bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pideciye dışardan gelen 4 kişi ile pideci U.T. arasında kavga çıktı. Bıçaklı saldırıya uğrayan pideci U.T. ile M.A.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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