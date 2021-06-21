Pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da, bir pide fırınında meydana gelen yangında 6 kişi çıkan dumanlardan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan Mustafa Karakurtul’a ait pide fırınında yangın çıktı. Fırının ocak kısmında sönmeyen ateşten dolayı çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda pide fırınının bulunduğu binada oturan 6 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ambulansta müdahalesi yapılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.