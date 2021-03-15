Pick-up ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bartın’da pick-up ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bartın Kozcağız karayolunun Ağdacı köyü mevkiinde meydana geldi. Zeki K. (58) idaresindeki 74 AP 266 plakalı Renault marka otomobil ile Tayfun S. İdaresindeki 74 AY 474 plakalı Mitsubishi marka pick-up kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 74 AP 266 plakalı araç sürücüsü Zeki K. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Fatma A. (60), 74 AY 474 plakalı araç sürücüsü Tayfun S. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma A.’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.