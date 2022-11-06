Philadelphia’da silahlı saldırı: 9 yaralı

ABD’nin Philadelphia kentinde şüpheli bir aracın sokaktaki kalabalığa rastgele ateş açması sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde silah sesleri duyuldu. Philadelphia Polis Departmanı’ndan Komiser Yardımcısı John Stanford, Kensington bölgesinde bulunan bir gece kulübünün dışında toplanan kalabalığın üzerine şüpheli siyah bir araç tarafından en az 40 el ateş açıldığını belirtti. Yerel saatle 22.45 sıralarında yaşanan olayda 2’si ağır 9 kişi yaralanırken, saldırganların aynı araçla olay yerinden kaçtığı bildirildi.