banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Dilek ağaca sığmadı!
Dilek ağaca sığmadı!
AK Parti Kampında futbol molası
AK Parti Kampında futbol molası

Philadelphia’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Asayiş 05.06.2022, 13:21
Philadelphia’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’ne bağlı Philadelphia şehrinde dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlendi. Polis yaptığı açıklamada, olay nedeniyle 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.

Yorumlar (0)
24°
açık