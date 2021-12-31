Philadelphia’da silahlı saldırı: 1’i ağır 6 yaralı

ABD’nin Philadelphia şehrinde iki silahlı kişi, rastgele 65 el ateş açarak 1’i ağır 6 kişiyi yaraladı.

ABD’nin Pensilvalya eyaletindeki Philadelphia şehrindeki işyerleri ile dolu işlek bir caddede iki silahlı saldırgan dehşet saçtı. Perşembe günü yerel saatle 23.30’da yaşanan korku dolu anlarda saldırganlar çevreye rastgele 65 el ateş açtı. Saldırıda 21 yaşındaki bir kadının karnından ve göğsünden ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Ayrıca yaşları 19-29 arasında değişen 5 kişinin daha yaralandığı aktarıldı.

Philadelphia Başmüfettiş Scott Small polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söyledi. Small, ağır yaralanan kadının saldırının hedefi olabileceğini ifade ederek, "65 boş kovan bulduk. Çok sayıda ateş edildi. Bu yüzden hedefin kim olduğunu söylemek zor" dedi.