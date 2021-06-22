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’Peynir’ kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu

Ağrı’da pazarda çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

Asayiş 22.06.2021, 13:21
’Peynir’ kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu

Ağrı’da pazarda çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu.

İddiaya göre, Ağrı merkezde bulunan sebze pazarında peynir satın alan kişi bir süre sonra aldığı peynirlerin bozuk olduğunu iddia ederek geri getirdi. Peynirleri satın aldığı yere götürüp yere dökünce, peynir satan kişiyle aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga vatandaşların kamerasına saniye saniye yansırken, korona virüsün de unutulduğu görüldü.
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