İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bir taksiye yapılan operasyonda, yolcuya ait peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine içinde yolcusu bulunan bir taksi durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan aracın yolcu koltuğundaki H.A.’nın sırt çantası içinde yapılan aramalarda, peynir bidonuna zulalanmış halde 740 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin uyuşturucu maddeyi almak için il dışından geldiği belirlendi. H.A. taksiden indirilerek gözaltına alındı. Otogar Polis Merkezine götürülen ve burada ifadesi alınan zanlı, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.