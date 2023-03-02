Peynir bidonunda 400 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

Batman’da bir otobüs firmasıyla gelen çuvalın içerisinde bulunan gıda maddelerinin arasına gizlenen, piyasa değeri 400 bin TL olan 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Batman Şehirlerarası Otogarı’nda genel asayiş ve narkotik suçları uygulaması yürüten ekipler, bir otobüs firması ile gelen ve içerisinde hurma, peynir ve bal olan çuvalı incelemeye aldı. Yapılan incelemede, içerisinde peynir bulunan şeffaf plastik bidondan, 2 şeffaf poşete sarılı halde 2 kilo ağırlığında yaklaşık piyasa değeri 400 bin TL olan metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.