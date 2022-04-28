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Peygambere hakaret eden şahıs ilk duruşmada serbest kaldı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden sanık Deniz Furkan Talu 5 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme, Talu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Asayiş 28.04.2022, 11:48
Peygambere hakaret eden şahıs ilk duruşmada serbest kaldı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden sanık Deniz Furkan Talu 5 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme, Talu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Deniz Furkan Talu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mehmet Sarı da katıldı.

"’Seni çok seviyoruz Şafak’ şeklindeki paylaşım bana aittir’’

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Deniz Furkan Talu, bahse konu hesabın kendine ait olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hesap muhtemelen diğer fotoğrafı paylaşmamdan ötürü bana zarar vermek isteyen bir kesimin. Paylaşımı ben yapmadım. O paylaşım herhangi bir şekilde bana ait değil, ben öyle bir insan değilim. Resim bana ait ama resmimi kopyalamışlar. Benim bu konulara yaklaşımım böyle olmaz. Facebook’daki ‘seni çok seviyoruz Şafak’ şeklindeki paylaşım bana aittir. Bu paylaşımdan dolayı benim adıma böyle bir hesap açılarak itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır’’ dedi.

"Kendi adına böyle bir hesap açıldığına ilişkin bir şikayeti yok"

Müşteki Mehmet Sarı ise beyanında, "Sanık kendi adına bir hesap açıldığını söyledi ancak kendi adına böyle bir hesap açıldığına ilişkin bir şikayeti yoktur. Aksi takdirde böyle bir paylaşım, hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık Talu’nun cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müştekinin beyanı üzerine sanık Talu söz alarak, hesabın aynı gün içinde açıldığı ve silindiği sebebiyle şikayetçi olmak için zamanın olmadığını belirtti.

"Müvekkilim ‘Kalkavan’ isimli iş yerinde hiç çalışmamıştır"

Duruşmada sanık Talu’nun avukatı, "Müvekkilim hesabın kendine ait olduğunu kabul etmemektedir. Müvekkilim ‘Kalkavan’ isimli iş yerinde hiç çalışmamıştır. Olayın burada gelmesinin sebebi de silahlı kuvvetlere silah temin eden bir firma olması ve müvekkilimin de burada çalıştığı iddiası üzerine olay bu denli abartılmıştır’’ şeklinde konuştu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini belirterek ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın tutuklulukta kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi istendi.

"Şafak’ın fotoğrafına öyle yazma sebebim kişisel arkadaşlığım"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Talu, "Şafak’ın fotoğrafına öyle yazma sebebimi açıklamak istiyorum. Şafak benim okuldan arkadaşımdır ve kişisel bir tanıdığımdır. Benim için bir sembol değildir. Fotoğrafa yaptığım yorum Şafak’ın eylemini ve suçunu övme amacı taşımamaktadır. Kişisel arkadaşlığım sebebiyle yaptığım bir yorumdur" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Talu, hesabın kendine ait olmadığını ve Şafak ile ilgili fotoğraf paylaşımını da suçu ve suçluyu övmek amacıyla paylaşmadığını söyledi.

Tahliyesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Furkan Talu’nun savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Talu’yu ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 5 ay hapis cezasına ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Talu’yu toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkındaki 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Talu’nun sosyal medyada tepkilere yol açan paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, Talu’nun paylaşımlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, halkın din bakımından farklı özelliklerine sahip bir kesimi olan Müslüman vatandaşlar açısından diğer kesimi aleyhine salt aşağılamanın da ötesinde kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu gibi kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı niteliğinde bulunduğu vurgulandı.

Söz konusu paylaşımların sosyal medya platformlarında geniş bir yakın uyandırdığı aktarılan iddianamede, eylemin soyut saygısızlık, ret ve aşağılamanın ötesinde, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna etkide bulunduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Furkan Talu’nun, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ile ‘suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.

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