Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet’e (SAV) hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın dosyasına görevsizlik kararı

Müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret ettiği iddia edilen öğretim görevlisi Uğur Kutay’a yönelik başlatılan soruşturma görevsizlik kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.

Öğretim görevlisi Uğur Kutay’ın Yıldız Teknik Üniversitesi’nde verdiği senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret ettiği iddia edilmişti. 9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun ‘ceza soruşturması usulü’ çerçevesinde bulunan yasal düzenleme gereğince Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisinin üniversite rektörlüğüne ait olduğu öğrenildi. Savcılık, yasa gereği görevsizlik kararının ardından dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gönderdi.