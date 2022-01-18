Petrol boru hattındaki yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesi’ndeki Botaş petrol hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangına müdahalenin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Narlı Botaş petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, patlama sonrası çıkan yangının yerleşim yerini etkilemediği ve can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.