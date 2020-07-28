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Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı iddiası

DİYARBAKIR’DA FRANSA ŞİRKETİNE AİT OLAN BİR PETROL ARAMA İSTASYONUNDA ÇALIŞAN 20 KİŞİ İDDİAYA GÖRE GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN İŞTEN ÇIKARILDI İDDİASI.

Asayiş 28.07.2020, 18:47
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Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı iddiası

Diyarbakır’da Fransız şirketine ait olan bir petrol arama istasyonunda çalışan 20 kişi, iddiaya göre gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. İşçiler, şirket önünde toplanarak durumu protesto etti.

Diyarbakır’da özel bir petrol arama şirketi, her biri 5 ile 21 yıl arası hizmet vermiş aşçı, temizlikçi, bahçıvan, teknik personel gibi sosyal tesis çalışanlarından 20 kişiyi işten çıkardı. İddiaya göre, müteahhidin değişmesi ile tekrar işe alınacakları vaadiyle sözleşmeleri 31 Mart 2020’de sonlandırılan işçiler ortada kaldı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen işe geri alınmayan işçiler, şirket önünde eylem yaparak kendilerini işe geri almaları konusunda basın açıklaması düzenledi.

Grup adına açıklamayı yapan Nasif Talan, işten çıkarılmanın yasak olmasına rağmen şirketin kendilerini işten çıkardığını söyledi. Talan, "Çalıştığımız iş yerinde pandemi süreci başladığında her ne kadar Cumhurbaşkanımız tarafından işçiler mağdur edilmeyecektir, işten çıkarılmayacaktır yönünde konuşmalar olsa da 31 Mart 2020 tarihinde işçi arkadaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden haksız yere bize yönelik bir açıklama yapılmadan işten çıkartıldık. Çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde bize işe geri alınacağımız yönünün de konuşmalar yapıldı. Sonradan anladık ki işe iade dava açma süreci kaçırmamız için oyalama taktiğiymiş. Bugün burada toplanmamızın sebebi bizim gibi işçi ve emekçi arkadaşlarımız işverenler tarafından haksız yere işten çıkartılması. Şirket yöneticilerine sesleniyorum 20 aile ekmeğine mani oldunuz, inşallah vicdanınız rahattır" dedi.

Şirket yetkilileri ise açıklama yapmadı.

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