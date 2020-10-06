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Petkim yönetiminden 3 işçinin yaralanması olayı ile ilgili açıklama

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN PETKİM İÇERİSİNDEKİ HCL ASİT TANKININ YARILMASI OLAYINDA YARALANAN 3 İŞÇİNİN DURUMUNA DAİR AÇIKLAMA YAPAN PETKİM YÖNETİMİ, “YARALANAN ARKADAŞLARIMIZDAN İKİSİ GÖZ HASTALIKLARI BİRİ İSE GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI GÖRÜŞÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ALMAK ÜZERE HASTANEYE SEVK EDİLMİŞ OLUP, TEDAVİLERİ DEVAM ETMEKTEDİR” DENİLDİ.

Asayiş 06.10.2020, 01:43
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Petkim yönetiminden 3 işçinin yaralanması olayı ile ilgili açıklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankının yarılması olayında yaralanan 3 işçinin durumuna dair açıklama yapan Petkim yönetimi, “Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL Asit Tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü. Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 Acil Servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Petkim yönetiminden açıklama

Meydana gelen kazanın ardından yazılı bir açıklama yapan Petkim yönetimi, “Petkim Klor Alkali Fabrikası’ndaki bir tankta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sularında asit kaçağı meydana gelmiş, 3 çalışma arkadaşımız maalesef bu kaçak nedeniyle yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını bildirir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak acil şifalar dileriz.” dedi.

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