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Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Asayiş 24.07.2021, 15:33
Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Alaplı ilçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı 3 gün içerisinde 4 ayrı yangın meydana geldi. Yangınlara zamanında müdahale eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası faciaları önledi. Farklı yerlerde çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmazken, alevler 3 evi, bir traktör ile 3 otomobili küle çevirdi.

Çıkan yangınlarda maddi zarar meydana geldi. Yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor.
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