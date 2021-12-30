Son Dakika
Pes dedirten görüntüler bu sefer de Ankara'dan!
Ankara’da seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.
Asayiş 30.12.2021, 19:32 30.12.2021, 21:02
Ankara’da seyir halindeyken cep telefonunu dakikalarca kullanan dolmuş şoförü bir yolcu tarafından görüntülendi.
Olay, Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi. Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.