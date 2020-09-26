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Peruk dahil her şeyi çalan 3 hırsızdan biri tutuklandı

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 8 AYRI YERDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞAHISTAN 1'İ TUTUKLANIRKEN 16 YAŞINDA KÜÇÜK OLAN 2 ŞAHIS İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 26.09.2020, 09:46
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Peruk dahil her şeyi çalan 3 hırsızdan biri tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 ayrı yerden hırsızlık yapan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 1’i tutuklanırken 16 yaşında küçük olan 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda artan hırsızlık olayların ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Polis, 8 ayrı yerden motosiklet, otomobil ve çeşitli eşyalar çalan zanlıların peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delilleri inceleyen asayiş ekipleri, hırsızların kimliklerini belirledi. Şahısların adresini tespit eden ekipler, D.K, S.S.V. ve A.M.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı motosikletler ve hırsızlık yaptıkları iş yerlerinden alınan eşyalar ele geçirildi. Çalıntı eşyaların içerisinde perukların da olması dikkati çekti.

Biri kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şahıslardan D.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yaşından küçük olan S.S.V. ve A.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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