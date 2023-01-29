Peru’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 25 ölü

Peru’nun kuzeyinde yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Peru’nun, Ekvador sınırı yakınındaki Tumbes bölgesine gitmek üzere başkent Lima’dan hareket eden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Sabah erken saatlerde meydana gelen kazanın ardından yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.