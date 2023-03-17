Peru’da taşan nehir evi yerle bir etti

Peru’da etkili olan Yaku Fırtınası’nda Rimac Nehri’nin taşması sonucu 3 katlı bir ev yıkıldı.

Latin Amerika ülkesi Peru’nun kuzeyini Yaku Fırtınası vurdu. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Lima bölgesinde aşırı yağışın ardından su seviyesinin yükseldiği Rimac Nehri taştı. Nehir kenarındaki 3 katlı bir ev ise yıkıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, evdekilerin sel riski nedeniyle önceden tahliye edildiği belirtildi. Şiddetli yağış nedeniyle Lima’da 3 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, ülke genelinde ise 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.