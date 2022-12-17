Peru’da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru’da günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 5 bin turist ülkede mahsur kaldı. İki bakan ise protestolarda yaşanan can kayıplarını gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havaalanının protestocuların terminali basmaya çalıştığı Pazartesi gününden bu yana kapalı olması nedeniyle 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı açıklandı. Machu Picchu antik kentini ziyaret eden turistlerden bazılarının ise yollarda kurulan barikatlar ve uygulanan olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle havalimanına gidemediği belirtildi. Machu Picchu’ya hizmet veren demiryolu hizmeti de Salı gününden bu yana durdurulurken, yaklaşık 800 turist İnka kalesinin bulunduğu dağın eteğindeki kasabada mahsur kaldı. Çoğu Amerikalı ve Avrupalı yaklaşık 200 turist, Cusco’ya giden bir trene binebilecekleri 30 kilometre uzaklıktaki Ollantaytambo kasabasına ulaşmak için tren raylarında yürüyerek kasabadan ayrıldı.

Protestolarda 18 kişi öldü, iki bakan istifa etti

Geçtiğimiz çarşamba günü OHAL ilan edilmesine rağmen devam eden protestolarda şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Eğitim Bakanı Patricia Correa ve Kültür Bakanı Jair Perez, yaşanan can kayıpları nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Eğitim Bakanı Correa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah istifa mektubumu sundum. Halkın ölümünün hiçbir gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı Perez ise paylaşımında, "Bugün geri dönülemez şekilde istifamı sundum. Peru’nun barışa ve etkili diyaloğa ihtiyacı var, nereden gelirse gelsin şiddete son verilmeli. Peru halkına barışı getirmek için tüm tarafları düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sokakları karıştıran süreç

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti. Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Castillo’nun ardından yerine gelen Dina Boluarte, istifa etmesi için kendisini protesto eden göstericilere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Protestocular erken seçim yapılmasını ve Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.