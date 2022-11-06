Peru’da hükümet karşıtları sokağa indi

Peru’da yüzlerce kişi yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olan Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun istifasını talep etmek üzere gösteri düzenledi.

Güney Amerika ülkesi Peru’da hakkında yolsuzluk suçlaması nedeniyle soruşturma yürütülen Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun istifasını talep eden göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak, bayraklarla başkent Lima’da yürüyüş gerçekleştirdi. Polis, kalabalığı engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ve polis arasında zaman zaman yükselen tansiyon nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Ekonomik krize son vereceğine dair vaatlerle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında göreve gelen Castillo dün yaptığı açıklamada, suçlamaların ve akıl almaz iftiraların hedefi olduğunu söylemişti.

Öte yandan, Castillo hakkında yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu biliniyor.