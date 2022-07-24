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Peru’da havai fişek fabrikasında yangın: 5 ölü, 6 yaralı

Peru’nun başkenti Lima’daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Asayiş 24.07.2022, 09:43
Peru’da havai fişek fabrikasında yangın: 5 ölü, 6 yaralı

Peru’nun başkenti Lima’daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Peru’nun başkenti Lima’daki Santa Clara bölgesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama sesleri duyuldu. Yerel saatle 19.00 sıralarında gerçekleşen şiddetli patlamaların ardından fabrikadan alevler yükseldi. Peru Sağlık Bakanı Jorge Lopez tarafından yapılan açıklamada, “Polisin yaptığı araştırmalar sonucu varılan bilgilere göre havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. Patlama nedeniyle 6 kişinin de yaralandığı olayın ardından bölge halkı panikle evlerini terk etti. Lima’nın birçok noktasından olay yerine gelen en az 17 itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, belediye yetkilileri ve polis de soruşturmanın detaylarını araştırıyor.

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