Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Peru’da cezaevinde korona virüs isyanı: 9 ölü

PERU'NUN BAŞKENTİ LİMA'DA BİR CEZAEVİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE BİRKAÇ MAHKUMUN HAYATINI KAYBETMESİ VE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİN YETERSİZ OLMASI GEREKÇESİYLE MAHKUMLAR İSYAN BAŞLATTI. İSYANDA 9 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ.

Peru’da cezaevinde korona virüs isyanı: 9 ölü

PERU'NUN BAŞKENTİ LİMA'DA BİR CEZAEVİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE BİRKAÇ MAHKUMUN HAYATINI KAYBETMESİ VE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİN YETERSİZ OLMASI GEREKÇESİYLE MAHKUMLAR İSYAN BAŞLATTI. İSYANDA 9 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:11
0 Okunma
Peru’da cezaevinde korona virüs isyanı: 9 ölü

Peru’nun başkenti Lima’da bir cezaevinde korona virüs salgını nedeniyle birkaç mahkumun hayatını kaybetmesi ve korona virüs tedbirlerinin yetersiz olması gerekçesiyle mahkumlar isyan başlattı. İsyanda 9 mahkum hayatını kaybetti.

Peru’nun başkenti Lima’da bulunan Miguel Castro Hapishanesi’nde birkaç mahkumun Covid-19’dan hayatını kaybetmesi ve yetersiz sağlık koşulları yüzünden isyan çıktı. Çıkan isyanda 9 mahkum hayatını kaybetti. İsyanın kontrol altına alındığı belirtilirken Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra 60 gardiyan, 5 polis memuru ve iki mahkumun yaralandığını belirtti.

Hapishanede hafta sonu 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e, enfekte olan mahkum sayısı ise 600’e yükseldi. Virüsün yayılması üzerine mahkumlar arasında artan korku ve endişe sonucu isyan çıktı.

Dün de Lima’nın kuzeyindeki bir hapishanede mahkumlar korona virüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2 saatlik bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB:"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi.&qu
MSB:"Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi.&qu
Kumar oynayan 12 kişiye şok baskın
Kumar oynayan 12 kişiye şok baskın
Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu
Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim