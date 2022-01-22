Pensilvanya’da 3 maymun kaza yapan kamyondan kaçtı

ABD’de içinde yaklaşık 100 maymunun bulunduğu kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası maymunlardan 3’ü kaçtı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde içinde yaklaşık 100 maymunun bulunduğu bir kamyon başka bir kamyonla çarpıştı. Pensilvanya eyaleti polis memurlarından Andrea Pelachick, maymunların laboratuvara götürüldüğünü ve kaza anında 3 maymunun kaçtığını belirtti.

Çevrede yaşayanlara maymunları görmeleri halinde yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. Kazada yaralı sayısı ise açıklanmadı.