Pengaton: “Afganistan’da Ağustos ayındaki patlamada hiçbir ABD askeri cezalandırılmayacak”

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan’da Ağustos ayında 10 kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir ABD askerinin cezalandırılmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’deki bir mahalleye İHA saldırı gerçekleştirmiş bir aileden 7’si çocuk 9 kişi ve bir yardım görevlisi hayatını kaybetmişti. ABD istihbaratı, olayın ardından yardım görevlisinin aracının DEAŞ’ın bir kolu olan IS-K ‘ya ait olduğunu öne sürmüş ancak daha sonra ABD Merkez Komutanı Gen Kenneth McKenzie, 29 Ağustos’ta yaşanan olay için “trajik bir hata” tanımlamıştı. Saldırıya ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yürütülen inceleme tamamlandı. Konuya ilişkin açıklama ise Pentagon Sözcüsü John Kirby’den geldi. İncelemelerin ardından ABD’li personelin cezalandırılmasının söz konusu olmadığına ilişkin tavsiyelerin Savunma Bakanı Lloyd Austin’e iletildiğini kaydeden Kirby, “Bakan, tavsiyeleri inceledi. Hepsine değinmeyeceğim, bildiğiniz gibi bazıları gizli olarak sınıflandırıldı. Ancak, Bakan tavsiyeleri onayladı. 29 Ağustos’taki saldırıya ilişkin bireysel cezalandırmanın gündeme gelmesini beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırıdan önce Kabil Havalimanında bir intihar saldırısı gerçekleştirilmiş, 180 sivil ve 13 ABD askeri hayatını kaybetmişti.