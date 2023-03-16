Pendik’ten Bahçelievler’e kadar kaçarken ortalığı birbirine katan midibüs sürücüsü tutuklandı

Pendik’ten Bahçelievler’e kadar özel halk minibüsü ile kaçarak ortalığı birbirine katan sürücü Erhan Yöndemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik, D-100 Kara Yolu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför Pendik D-100 Kara Yolu’nda giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden otomobillere çarptıktan sonra yoluna devam etmiş, ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir’in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe almıştı. Trafik polislerinin ’Dur’ ihtarını görmezden gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar yoluna eden midibüsünün önü D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesilmişti. Polisin üst üste yaptığı uyarılara aldırış etmeyen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etmiş, polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulunmuştu. "Dur" ihtarına aldırış etmeden kaçan şoför Bahçelievler’de yakalandı. Çok sayıda araca zarar veren midibüs şoförü gözaltına alınmıştı.

Erhan Yöndemir emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Yöndemir’in uzun süredir ayrı olduğu eşinin hamile olduğu öğrenmesi üzerine Bahçelievler’e geldiği öğrenildi. Ayrıca Erhan Yöndemir’in ‘taksirle yaralama’ suçundan 4 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erhan Yöndemir ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından tutuklandı.