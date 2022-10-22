Pendik’teki silahlı çatışmada yoldan geçerken vurulan vatandaş toprağa verildi

Pendik’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında yoldan geçtiği esnada kurşunların hedefi olan ve hayatını kaybeden Şahset Beştaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Pendik’te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında yoldan geçmekte olan ve kurşunların hedefi olan Şahset Beştaş isimli vatandaş hayatını kaybetti. Kavgaya karışan iki kişi ise yaralandı. Yaralılardan Umut Can Kurkan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı araştırmalarda, Şerafettin K. ve İsmail A. arasında alacak verecek meselesi olduğu, İsmail A., Adem A. ve Yavuz Ş. isimli şahısların Şerafettin K. ve Umut Can Kurkan isimli şahıslarla ettikleri kavganın büyümesi sonucunda silah ile birbirlerine ateş ettikleri, Şahset Beştaş isimli vatandaşın ise olay yerinden tesadüfen geçmekte olduğu belirlendi.

Yoldan geçtiği sırada vurulan ve hayatını kaybeden Şahset Beştaş için Pendik’te bulunan Şeyhli Merkez Camii’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Beştaş’ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Beştaş’ın yakınları cenazede gözyaşı döktü.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Beştaş’ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi.