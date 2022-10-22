Pendik’teki silahlı çatışmada ölü sayısı 2’ye çıktı

Pendik’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pendik Şeyhli Mahallesi’nde geçtiğimiz gece iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine silahla ateş ettikleri sırada kaldırımda yürüyen ve kurşunların hedefi olan Şahset Beştaş isimli şahıs hayatını kaybetmişti.

Çatışmada yaralanan Umut C.K. ve Yavuz Ş. isimli şahıslar ise hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Umut C.K.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler İsmail A. ve Adem A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.