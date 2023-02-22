Pendik’te yolun karşısına geçen kadına motosikletin çarptığı anlar kamerada

Pendik’te yolun karşısına yürüyerek geçmekte olan bir kadına seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Motosikletin çarptığı kadın ile motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik’te Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosikletli, yolun karşısına geçmekte olan yayaya hızla çarptı. Yolun karşısına geçen kadın üzerine gelen motosikleti son anda fark edip kaçmaya çalıştıysa da başarılı olmadı. Motosikletin çarptığı kadın ile motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazaya tanık olan çevredekiler yaralı kadının yardımına koştu. Motosikletin çarpmasıyla yaralanan kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Çevre esnafından Murat Durmuş, “Dün akşam 20.00 civarlarındaydı. Biz içerideydik. Gürültüye çıktık. Motor kadına çarptı. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulans geldi. Kadını alıp götürdüler ambulans vasıtasıyla. Motosiklet yukarıdan geliyordu kadına çarptı. Motorcuda bir şey yoktu ama kadını ambulans ile götürdüler” dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmekte olan kadına motosiklet çarpıyor. Kadın ile motosiklet sürücüsü yere savruluyor. Çevredekiler yaralı kadının yardımına koşuyor.