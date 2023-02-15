Pendik’te yol verme nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran saldırgan yakalandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada, lüks otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, tırın yanındaki kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, kısa süre sonra plakasını söktükleri otomobille tekrar olay yerine geldi. Silahını çıkaran saldırgan, tırın yanında bulunan görevli Murat E.’ye silahla 4-5 el ateş etti. Murat E. dizinden vurularak yaralandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ö.A. adlı şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Şahsın 4 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, şahsın polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.