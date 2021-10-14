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Pendik’te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu

Pendik’te bir binanın kontrollü yıkımı esnasında binanın istinat duvarından kopan parçalar yan binanın otopark boşluğuna düştü. gürültüyü duyan mahalleli, paniğe kapılarak yetkililere "bina yıkıldı" ihbarında bulundu. Parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Asayiş 14.10.2021, 17:25
Pendik’te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu

Pendik’te bir binanın kontrollü yıkımı esnasında binanın istinat duvarından kopan parçalar yan binanın otopark boşluğuna düştü. gürültüyü duyan mahalleli, paniğe kapılarak yetkililere "bina yıkıldı" ihbarında bulundu. Parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay 16.00 sıralarından Pendik Esenler mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir binanın kontrollü yıkımı esnasında yıkılan binanın istinat duvarından kopan parçalar, yan binanın otopark boşluğuna düştü. Sesi duyan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine birçok polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kopan parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

“Mahalleli bina çökmüş diye ihbarda bulunmuş”

Gürültüyü duyan mahalleli ise bir binanın yıkıldığı düşüncesine kapılarak yetkililere "bina yıkıldı" ihbarında bulundu. Binanın kontrollü yıkım çalışmasını yapan işçilerden Mehmet Sancak, “Yani yıkım yapıyorduk. Herhangi bir şey olduğu yok. Bizim bir şeyden de haberimiz yok. Mahalleli bina çökmüş diye şikayet olmuş. Ama öyle bir durum yok. Burada kontrollü bir yıkım yapılıyor. Polisler ve itfaiye aracı geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

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