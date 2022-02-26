Pendik’te yeni esnafa hırsızlık şoku: ’Ben de esnafım’ diyerek 40 bin TL’lik telefon çaldı

Pendik’te şüpheli bir şahıs “ben de esnafım” diye hayırlı olsun ziyaretine gittiği telefoncuya hırsızlık şoku yaşattı. Şüpheli şahıs, önce telefoncunun kendisine ikram ettiği çayı içti, sonra telefoncunun 40 bin lira değerindeki 2 telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gökaltun’un yeni açtığı telefoncu dükkanından 2 adet cep telefonu çalındı. Yeni açılan dükkana “ben de esnafım” diyerek hayırlı olsun ziyaretine gelen kimliği belirsiz hırsıza Gökaltun, esnaf zannederek çay ikram etti. Çayı içen şüpheli şahıs telefonlarla ilgilenir gibi yapıp piyasa değeri 40 bin TL tutan 2 telefonu, yeni açılan dükkanın yoğunluğunu fırsat bilerek çalıp kayıplara karıştı. Esnaf yalanıyla telefonları çalan hırsızın kaçma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“40 bin TL’lik kaybımız var”

İsmail Gökaltun, "Pendik’te yılardır esnaflık yapıyorum. Bu dükkanı yeni açtık. Şebekeleşmiş bir ekip dükkanımıza gelerek, “ben de esnafım, çaycıyı tanıyorum” diyerek eşine ve kendine telefon alacağını söyleyip dükkanın yoğunluğunu fırsat bilerek bir anda kaçarak uzaklaştı. Benim gibi 4 telefoncu arkadaş daha mağdur oldu. Dükkanımızı açtık başımıza bu olay geldi. 40 bin liralık mağdur olduk” diye konuştu.