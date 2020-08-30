Pendik’te yangını söndürmek için pazarcılar seferber oldu
PENDİK’TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN PAZARCILAR SEFERBER OLDU
Pendik’te otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Pazarcı esnafı yangını söndürebilmek için seferber oldu.
Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir otelin yanındaki boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenle otlar tutuştu. Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Pazarda bulunan esnaf ve vatandaşlar, yangına müdahale ederek bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Zafer Ayan, “Pazar içerisinde duman gördük. Otelin olduğu yere geldik. Baktık alevler geliyor. Havanın sıcaklığının etkisi ile bir anda yayıldı. İtfaiye geldi, söndürdü” şeklinde konuştu.
İbrahim Ercan, “Ben pazardaydım. Pazardaki millet yangını görünce panik yaptı. Pazardan geldiler müdahale ettiler. Alevler gittikçe yükseldi. Müdahale etmeselerdi burası komple yanacaktı” dedi.
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