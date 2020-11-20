Pendik’te yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Pendik’te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, yangın, Dumlupınar Mahallesinde Atatürk Caddesinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın üst katından bulunan ve yoğun dumandan etkilenen arasında üç çocuk ve bir yaşlı kadının da bulunduğu 6 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çıkan evin sahibi İhsan Aydın, “İhsan Aydın “Gece vardiyasında çalışıyorum. İşten yeni geldim. İçeride annem, kız kardeşim, eşim ve çocuklar vardı. Şuan için onlarda hiç bişey yok” diye konuştu.

Yangın çıkan apartmanda oturan komşu, “Sabah saat 08.30 gibi hafiften sesler geldi. Evde çocuklar olduğundan onlar ses yapıyor zannettik. Zil çaldı yangın var, daireyi boşaltın dediler. İçeriye giremedik, komşular balkona çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsun 3 bayan ve 3 çocuğu kurtardılar. Sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumları çok şükür iyi, yangının nedeni araştırılıyor” diye konuştu.