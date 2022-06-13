Pendik’te yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran kamyonete otomobil çarptı: 4 yaralı

İstanbul Pendik Güzelyalı köprüsü altında gerçekleşen kazada emniyet şeridinde durmak suretiyle akaryakıt depolayan kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay , 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Pendik Güzelyalı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü bilgisi bulunmayan 27 LB 926 plakalı Ford marka kamyonet seyir halindeyken yakıtı bitince aracını emniyet şeridine çekip akaryakıt takviyesi yapmak için durdu. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı Opel marka otomobil, aniden duran kamyonete arkadan çarptı.

1’i Ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyonete arkadan çarpan otomobil de bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. Sıkışan araba da yaralanan şahısları olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkardılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kazada yaralanan 1’i ağır 4 yaralıyı en yakın hastanelere kaldırdılar. Öte yandan kazada kamyonet içinde bulunan bir kadın yaşadığı şok üzerinde dakikalarca yerde yattı. Şok geçiren kadın şahısta tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan iki şerit olan D100 karayolunda kaza nedeniyle uzun trafikler oluştu. Olay yerinde bulunan trafik polisleri trafiği kontrol altına alırken, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla çekilmesiyle trafik eski haline döndü.