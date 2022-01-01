Pendik’te virajı alamayan hafif ticari araç refüje çıkıp takla attı

Pendik’te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücü virajı alamayarak kavşağın refüjüne çıktı. Yolda yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Pendik’te Eski Ankara Asfaltı yolu üzerinde meydana geldi. Ford marka 34 ACL 321 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan İmdat Güzelbey, iddiaya göre yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun ortasındaki kavşağın refüjüne çarpıp takla attı. Yolda yan yatan aracın sürücüsü Güzelbey yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü.

(CGK-