Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Pendik’te uygulama yapan polis ekipleri, iki şahsın içinde iki kişi olan bir araca doğru eğilerek içindekilerle konuşması üzerine şüphe duyarak şahısları durdurdu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, 45 bin 895 TL, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında uyuşturucu ticaretine karışan toplam 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Pendik’te Bahçelievler Mahallesinde 23 ocak tarihinde uygulama yapan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 17.00 sıralarında, iki şahsın bir araca eğilerek konuşmalarından şüphe duyması üzerine S.A. ve A.A. isimli şahısları durdurdu. Şahıslara yönelik yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu maddeye rastlandı.

Araç içerisinde bulunan T.D. ve E.K. isimli şahıslara yapılan üst aramasında 48,4 gr metamfetamin, 102,5 gram bonzai, 9,5 gram extacy hap, 45 bin 895 TL nakit para, 8 adet cep telefonu, 10 adet açılmamış ankesörlü telefon kartı ele geçirildi.

3 kilo 464 gram bonzai ele geçirildi

Araç sahibi olan F.Ö. isimli şahsın adresinde ve 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, 3 kilo 464 gram bonzai, 538 gram metanfetamin, 410 adet extacy 142 gram, 29 gram nevi belli olmayan uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.A. ve A.A. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan hakkında işlem yapılan E.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. T.D. ve F.Ö. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.