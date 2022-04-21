Pendik’te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Pendik’te polis ekipleri, sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahsı kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ile ilgili Pendik ilçesinde yürütülen çalışmalarda; geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında silahla paylaşımı yaptığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.K. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 26 adet kartuş, 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem yapılarak ekipler tarafından şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı.