Pendik’te sobaya tiner kutusunu atan genç dehşeti yaşadı: Alevler içinde dışarı koşan genci vatandaşlar kurtardı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, oto tamirhanesinde yemek yiyen bir grup genç içerisindeki Erkan Ç., sobaya tiner kutusu attı. Soba saniyeler sonra bomba gibi patlayınca iş yeri alevler içerisinde kaldı. Etrafa saçılan alevler, sobaya tiner kutusunu atan Erkan Ç.’nin de üzerine sıçrayarak kıyafetlerini tutuşturdu. Adeta alev topuna dönen Erkan Ç. can havliyle dükkandan dışarı koştuğu esnada yoldan geçen bir servis minibüsüne çarptı. Erkan Ç.’nin yardımına mahalleli yangın tüpüyle koştu. Olayda Erkan Ç. ile dükkanda bulunan, isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri oto tamirhanesindeki yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

“Patlama sesi geldi, çocuk dışarı çıktığı esnada yanıyordu”

Olayı gören esnaf Murat Arslan, “Akşam üstüydü, bir anda bir patlama sesi geldi. Baktığımızda atölye yanıyordu. Sonrasında çocuk bağırarak dışarı çıktı, çıktığı esnada yanıyordu. Ve arabayı görmeden arabaya çarptı. Sonra biz müdahale ettik. Söndürmeye çalıştık. Ama çocuk bayağı bir alevlenmişti. Sonra yangın tüpüyle gelip müdahale ettiler. Müdahale ettikten sonra tamirhane içinde de araba yanıyordu. Onu da söndürdüler. Sonrasında zaten polis, ambulans çağırdılar. Çocuğu götürdüler, bir başka arkadaş daha vardı o da tamirci. O da yaralanmıştı. Toplam 2 kişi yaralanmıştı. Çocuk biraz daha kötüydü yanmıştı ama tamircide fazla bir şey yoktu.” dedi.

Dehşet anları kamerada

Alevler içinde dışarı koşan gencin mahalleli tarafından kurtarıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sobanın patlamasıyla iş yerinin alev topuna döndüğü, yanan bir kişinin dükkandan dışarı koştuğu, yanan gencin yardımına mahallelinin yangın tüpleriyle koşarak müdahale ettiği görülüyor.