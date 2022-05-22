Pendik’te polisten kaçan şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti

Pendik’te polisten kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanacağını anlayınca arabasından inip silahıyla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, cuma günü saat 23.15 sıralarında Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., 34 AIY 208 plakalı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu. Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayram Ç.’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.