Pendik’te polise mukavemet: Polisi kafasına taşla vurarak yaraladı

Pendik’te kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutan şahıs, ihbar üzerine adresine gelen polis ekiplerine hakaret etti, bir polis memuruna tekme attı. Olay yerine sonradan köpeğiyle gelen başka bir şahıs ise polis memurunu kafasına taşla vurarak yaraladı. Şahıslardan biri kısa sürede yakalanırken kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay Pendik’te Dumlupınar Mahallesi İznik sokak üzerinde dün saat 15.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Rıdvan A. (33) isimli kişi kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutarak işkencelerde bulundu. Olaya tanık olan ve tepki gösteren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin şahısla iletişim kurduğu esnada Rıdvan A., T.C. isimli polis memuruna hakaret etti, tekme ile vurdu. Gerginlik yaşandığı esnada olay yerine köpeğiyle gelen Nejdet G.(25) ise polis memuru T.C.’yi taşla kafasının arkasına vurarak yaraladı. Polise mukavemet eden ve saldıran iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polislerin yaptığı çalışmalarda, Nejdet G. isimli şüpheli kısa süre içersinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru T.C. hastanede tedaviye alınırken, firari Rıdvan A.’yı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Öte yandan kafasından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, Rıdvan A.’nın 9 adet, Nejdet G.’nin ise 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.