Pendik’te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Pendik’te bir arkadaşıyla beraber yolculuk eden sürücü, beğeni uğruna trafiğe açık yolda, kapısı açık otomobili ayağa kalkarak kullandı. Başka bir otomobildeki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla böyle görüntüledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.