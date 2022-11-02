Pendik’te pazarda pompalı tüfekli dehşet: 1’i ağır 7 yaralı

Pendik’te pazarcı esnafı olan iki akraba grubu arasında ’yer’ kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesinde kurulan Salı Pazarı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye pazarcı esnafı olan ve birbirleriyle akraba olan 2 grup arasında yer kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada aynı gruptan 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri pazarda güvenlik önlemi alarak pazar alanının dağıtılmasını sağladı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatarak tüm bulguları araştırdı. Kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfek olay yerinde bulunan kamyon kasasında ele geçirildi. Öte yandan olaya karışan 7 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışanların yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.