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Pendik’te otomobilin sıkıştırdığı araç takla attı: 6 yaralı

Pendik sahil yolunda bir otomobil sürücüsünün sıkıştırdığı araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 12.07.2021, 21:24
Pendik’te otomobilin sıkıştırdığı araç takla attı: 6 yaralı
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Pendik sahil yolunda bir otomobil sürücüsünün sıkıştırdığı araç kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Pendik sahil yolunda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan beyaz bir otomobilin sürücüsü, 19 yaşındaki Tarık Dinç yönetimindeki Renault marka otomobili sıkıştırdı. Dinç’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çarptı. Birkaç ağacı kökünden söken araç ters dönerken, kazaya neden olan beyaz aracın sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çevredekilerin ve kendilerinin çabasıyla sıkıştıkları yerden kurtuldu. Araçta sıkışan 6 kişinin kazayı hafif yaralarla atlattıkları öğrenildi.

Kazaya tanık olan Ahmet Hallaç, “İlk önce araba geliyordu, beyaz araba vardı. Bu kaza yapan arabayı sıkıştırdı. Bu arkadaş herhalde biraz panik oldu. Sonra köşeye çarpınca, ön teker çarpınca araba takla attı. Sonuç böyle” dedi.
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